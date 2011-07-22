У Львові через людську байдужість ледь не згоріла дитина

Львів. 22 липня. УНІАН. Сьогодні, під час пожежі в історичному центрі Львова, через людську байдужість ледь не загинув семирічний хлопчик, якого мати залишила замкненим у квартирі.

Як розповів УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло Василенко, сьогодні вранці спалахнула пожежа в одній з квартир на другому поверсі чотириповерхового житлового будинку на вулиці Вірменській. В помешканні на момент пожежі перебував семирічний хлопчик, якого мати замкнула вдама не залишивши ключів.

«Єдине, що врятувало малюка - балкон у власній квартирі. Швиденько забігши туди, він почав кричати про допомогу, пояснювати, що він сам удома, заливаючись сльозами. Проте реакція людей на крик про допомогу була зовсім неадекватною. Більшість навіть не звертала уваги на хлопчика, у якого від страху почалася істерика, і на дим який клубився позаду нього. І це – у велелюдній історичній частині міста, де завжди безліч не тільки городян, але й туристів», - зазначив Павло Василенко.

За його словами, лише один із сусідів, почувши запах диму, вирішив перевірити, що трапилося. Уже підійшовши до дверей, зрозумів, що справа серйозна. Довго не роздумуючи, він вибив двері і ввійшов усередину. Схопив з балкону малюка і помчався з ним вниз до свіжого повітря.

Дитині було надано допомогу лікарями «швидкої», яка прибула на місце події.

За словами малюка, у помешканні іскрилися розетки. Проводка у будинку була старою і давно не перевірялася, саме вона могла призвести до біди, - повідомив речник обласного управління МНС.

За його словами, квартира практично повністю знищена вогнем.

«Горіло щонайменше з годину. Одразу ж постає питання: як цілу годину ніхто не звертав уваги на дим і маленьку дитину, яка плакала на балконі!? Останнім часом на телеканалах і у мережі Інтернет ми могли бачити кадри ситуації, коли під час підтоплення в одному з міст України потоком води змиває жінку. А поруч стоять кремезні молодики та знімають це все на мобільні телефони, навіть не намагаючись простягнути руку допомоги. Практично така ж ситуація трапилась сьогодні і у Львові – на вулиці у центральній частині туристичного міста близько години благає про допомогу дитина. А перехожі проходять повз та не намагаються якось зарадити лиху: викликати міліцію чи рятувальні служби», - так прокоментував сьогоднішню подію начальник прес-служби ГУ МНС України у Львівській області.