З лікарень Львівщини виписано 26 осіб, які отруїлися на весіллі

Львів. 25 липня. УНІАН. На ранок 25 липня всього від початку спалаху із учасників святкування весілля 16 липня госпіталізовано 66 осіб, з них 17 дітей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного Управління охорони здоров’я Львівської ОДА.

За період від 20.00 24 липня до 9.00. 25 липня нових поступлень не було, виписано за вимогою 2 особи, з них 1 дитина.

Всього виписано (за вимогою) 26 осіб, у тому числі 7 дітей. 2 особи (в т. ч. 1 дитина) виписано 20 липня, 5 осіб (в т. ч. 1 дитина) – 21 липня, 17 осіб (в т. ч. 4 дітей) - 22 липня, 2 особи (в т. ч. 1 дитина) – 24 липня.

В стаціонарі станом на 9.00 год. 25 липня перебуває 40 осіб, з них 10 дітей. 35 осіб (9 дітей) - у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні. 5 осіб (1 дитина) – в інфекційному відділенні Пустомитівської ЦРЛ.

Стан пацієнтів покращується, важких немає. 1 дитина - у стані середньої важкості з тенденцією до покращення. 39 осіб, з них 9 дітей - в стані близькому до задовільного та задовільному.