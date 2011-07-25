На Львівщині тимчасово обмежено рух великовагового транспорту

Львів. 25 липня. УНІАН. Служба автомобільних доріг у Львівській області на виконання розпорядження голови Львівської ОДА з метою збереження доріг загального користування Львівської області у період підвищення температури повітря понад 28 градусів розроблено низку заходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, зокрема розроблений перелік доріг, на яких вводиться обмеження руху великовагового транспорту, а також встановлено термін та час введення обмежень – на літній період із 10.00 до 22.00.

Також виготовлено та встановлено 16 комплектів – 96 дорожніх знаків, а також встановлено відповідну кількість інформаційних панно. Крім того, визначено 34 місця для відстою транспортних засобів.

Надаємо перелік автодоріг Львівської області, на яких частково введено тимчасове обмеження руху великовагового транспорту: М-06 Київ-Чоп, під’їзд до Львова, М-09 Львів-Рава-Руська, М-10 Львів-Краковець, західний об’їзд міста Львова, М-11 Львів-Шегині, М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка, Н-02 Львів-Тернопіль, Н-09 Мукачево-Ів.-Франківськ-Рогатин-Львів, Н-10 Стрий-Ів.-Франківськ-Чернівці, Н-13 Львів-Самбір-Ужгород, Н-17 Львів-Радехів-Луцьк, Р-15 Ковель-В.Волинський-Червоноград-Жовква, Р-39 Броди-Тернопіль.