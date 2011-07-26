Суд заборонив заходи з нагоди визволення Львова

Львів. 26 липня. УНІАН. Львівський окружний адміністративний суд заборонив заходи заплановані на 27 липня. Таке рішення було прийняте сьогодні, 26 липня, ввечері, пише ZAXID.NET.

Нагадаємо, Львівська міська рада підготувала позов до Львівського окружного адміністративного суду, аби заборонити акції 27 липня у місті. До міськради надійшло чотири заявки на проведення заходів у Львові 27 липня у однаковий час і одному місці. Дві з них - від Львівської міської ради ветеранів, по одній від молодіжної громадської організації «Сокіл» та від Комуністичної партії України.

«У нас є живий приклад, коли 9 травня ліві політичні партії використали для партійного піару і провокації, яка призвела до гострого конфлікту. Але у нас є і позитивний приклад 22 червня, коли забороною та спокійною реакцією на провокативні заяви, ми уникнули сутичок. Хоча багато хто їх тоді пророкував», - заявив з цього приводу заступник міського голови з гуманітарних питань Василь Косів.

Зокрема, було заплановано за участі представників Організації ветеранів України о 10.00 на Пагорбі Слави покладання квітів та мітинг-реквієм.

Окрім цього, Молодіжна громадська організація «Сокіл» також планувала провести поминальні заходи з вшанування жертв Другої світової війни та жертв комуністичних репресій у післявоєнний час. «Піший похід учасники заходів не проводитимуть», – зазначають організатори і додають що планують зібрати на захід близько 1000 осіб.

Водночас Львівський міськком КПУ планував завтра з 10:00 до 10:30 покласти квіти на Пагорбі Слави на вул. Пасічній, а з 11:00 до 12:00 повести урочистості біля Монументу Слави на вул. Стрийській. Орієнтована кількість учасників акції – 200 осіб. Також комуністи планують використовувати символіку КПУ.

Додамо, що 27 липня заплановані святкування 67-річчя звільнення Львова від німецько-фашистських загарбників.