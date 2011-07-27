На заході України обіцяють дощ та грози

Львів. 27 липня. УНІАН. У західних областях країни 27 липня очікується хмарна дощова погода, часом грози. Температура повітря вночі +17...+20 градусів тепла, вдень +23...+25. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Про це УНІАН повідомили в Українському Гідрометцентрі.

Також, в Карпатах хмарна погода з проясненнями, вночі і вдень пройдуть дощі. Температура повітря вночі від +17 до +19, вдень до +26 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

За інформацією Гідрометцентру, 28-30 червня на рiчках басейну Днiстра (Львiвcька, Iвано-Фракiвська області) очікується підйом рівня води на 0.5-1.5 м; на окремих ділянках гірських притоків Дністра в межах Iвано-Франкiвської та Тернопільської областей до 2 м. При дуже сильних дощах 28-29 червня можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах загроза формування селей.

Зокрема, завтра, 27 липня, погода у Львівській області буде хмарною. У Золочеві, Славську, Дрогобичі, Стрию, Мостиськах весь день будуть йти дощі, можливі грози. У Львові та Червонограді ввечері на короткий час опади припиняться.

Температура повітря вночі від +16 до +19 градусів, удень – до +25. Вітер змінний, в основному північно-західний, 5-10 м/с. У другій половині тижня очікується переважно хмарна погода, на більшій частині регіону – дощі.