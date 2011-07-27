Ремонти доріг обіцяють завершити восени

Львів. 27 липня. УНІАН. 26 липня заступник голови Львівської ОДА Володимир Губицький оглянув стан виконання ремонтних робіт автомобільних доріг державного значення, які ведуть до контрольно-пропускних пунктів Рава Руська, Краковець, Шегині. Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, ремонт цих доріг є частиною реалізації Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Володимир Губицький спільно з начальником служби автомобільних доріг Петром Шпитаком та представниками підрядної організації ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» оглянули стан виконаних робіт на дорогах державного значення Львів-Рава Руська, Львів-Краковець та Львів-Шегині.

«Ми задоволені якістю і темпом виконання робіт на цих автомобільних дорогах. Роботи ведуться згідно графіку і будуть завершені восени цього року», - зазначив заступник голови Львівської ОДА Володимир Зубицький.