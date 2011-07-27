Ремонти доріг обіцяють завершити восени
Обіцяють здати вчасно
Львів. 27 липня. УНІАН. 26 липня заступник голови Львівської ОДА Володимир Губицький оглянув стан виконання ремонтних робіт автомобільних доріг державного значення, які ведуть до контрольно-пропускних пунктів Рава Руська, Краковець, Шегині. Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, ремонт цих доріг є частиною реалізації Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Володимир Губицький спільно з начальником служби автомобільних доріг Петром Шпитаком та представниками підрядної організації ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» оглянули стан виконаних робіт на дорогах державного значення Львів-Рава Руська, Львів-Краковець та Львів-Шегині.
«Ми задоволені якістю і темпом виконання робіт на цих автомобільних дорогах. Роботи ведуться згідно графіку і будуть завершені восени цього року», - зазначив заступник голови Львівської ОДА Володимир Зубицький.