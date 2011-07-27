На Львівщині через негоду 97 населених пунктів без світла

Львів. 27 липня. УНІАН. В ніч на 27 липня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач у Львівській області без світла залишилося 97 населених пунктів: 87 - повністю та 10 – частково.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Зокрема, у Перемишлянському районі повністю без електропостачання залишилося 29 населених пунктів, 1 частково, в Бродівському районі – 18 повністю, Золочівському – 16 повністю, Жовківському – 7 повністю, 4 частково, Сокальському – 7 повністю, Буському – 4 повністю, Миколаївському – 3 повністю, 3 частково, Городоцькому – 3 повністю та Пустомитівському районах – 2 частково.

Окрім цього, за інформацією Львівської філії ВАТ «Укртелеком» на ранок 27 липня через відключення електроенергії в області залишились без зв’язку 63 населених пункти.

Водночас, за інформацією синоптиків, сьогодні у Львівській області будуть короткочасні дощі, грози, під час гроз шквали 15-20 м/с, град.