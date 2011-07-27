Львівщина забезпечена інсуліном

Львів. 27 липня. УНІАН. На Львівщині інсуліну вистачить до січня – лютого 2012 року. Про це повідомив заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Орест Середа.

Про це УНІАН зазначили у прес-службі Львівської ОДА.

«Жоден пацієнт не залишиться без препарату, його вчасно отримують і дорослі, і діти. Ми не проводимо тендерні закупівлі в середині чи кінці року, а робимо це на початку року, тому зараз можна сказати, інсуліну вистачить до січня – лютого 2012», - повідомив О.Середа.



За його словами, завдяки оперативним поставкам виробників та вчасному надходженню коштів від Міністерства охорони здоров’я, проблем у Львівській області з цим препаратом немає і не буде.