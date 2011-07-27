У Львові урочисто піднімуть Державний прапор

Львів. 27 липня. УНІАН. 26 липня під головуванням заступника голови-керівника апарату Львівської ОДА Ольги Гузар відбулася нарада з питань підготовки та проведення Дня Прапора.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, величне дійство, приурочене 20-ій річниці Незалежності України, організоване головним управлінням з питань внутрішньої політики, національностей та релігій Львівської ОДА, відбудеться у Львові 23 серпня на День Прапора.

Центральною частиною Львова пройде колона молоді Львівщини – юнаки і дівчата, які народилися разом із Україною. Вони пронесуть величезний стяг розміром 8х12 метрів в супроводі роти почесної варти та військового оркестру. Вулицями Львова також пройде військовий міні-парад.

В рамках святкування Дня прапора відбудеться церемонія підняття Державного прапора перед будівлею Львівської обласної ради. Керівники області урочисто вручать паспорти юнакам та дівчатам Львівщини, яким на момент 23 серпня виповнилося 16 років.

Також концертною програмою передбачено виступи дитячих хореографічних та вокальних колективів Львівської області.