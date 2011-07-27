Колесніков завтра відвідає Львів

Перевірятиме готовність до Євро-2012

Львів. 27 липня. УНІАН. Завтра, 28 липня, до Львова із робочим візитом приїде віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Клесніков. Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської ОДА. Заплановано, що Борис Колесніков огляне будівництво та реконструкцію Львівського аеропорту, будівництво стадіону. «На території будівництва стадіону для представників ЗМІ передбачений брифінг», – зазначають в ОДА.

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