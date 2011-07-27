Колесніков завтра відвідає Львів
12:35, 27 липня 2011Львів
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Перевірятиме готовність до Євро-2012
Львів. 27 липня. УНІАН. Завтра, 28 липня, до Львова із робочим візитом приїде віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Клесніков. Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської ОДА.
Заплановано, що Борис Колесніков огляне будівництво та реконструкцію Львівського аеропорту, будівництво стадіону.
«На території будівництва стадіону для представників ЗМІ передбачений брифінг», – зазначають в ОДА.
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