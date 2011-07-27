Львів’янин став чемпіоном Європи з авіамодельного спорту

Львів. 27 липня. УНІАН. У місті Нове Место (Словенія) завершився чемпіонат Європи з авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі), на якому в складі збірної команди України успішно виступив п’ятнадцятирічний Андрій Стефанчук, вихованець Львівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні освіти та науки Львівської ОДА

Серед гумомоторних моделей класу F1B у напруженій боротьбі він виборов «золото», випередивши фаворитів – господарів змагань та росіян.

Андрій Стефанчук також є абсолютним переможцем серед юніорів чемпіонату України, який проходив у червні цього року в місті Конотопі Сумської області.