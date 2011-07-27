На Львівщині середня зарплата – 2178,32 грн

Львів. 27 липня. УНІАН. 27 липня під головуванням прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбулось засідання Кабінету Міністрів України, в якому взяв участь заступник голови Львівської ОДА Іван Стефанишин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Іван Стефанишин зупинився на показниках соціально-економічного розвитку Львівської області за І півріччя 2011 року, відмітивши, що за січень – червень 2011 року забезпечено зростання обсягів промислового виробництва на 14,6%, а обсяги реалізації продукції зросли на 30,4%.

«У травні 2011 року середньомісячна заробітна плата досягла 2178,32 грн, що у 2,3 раза більше законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати та величини прожиткового мінімуму для працездатної особи (960 грн).

На 1 червня 2011 року заборгованість з виплати заробітної плати склала 62,7 млн грн і упродовж січня – травня 2011 року заборгованість зменшилась на 1,3 млн грн або на 2,0%», – зазначив І. Стефанишин.

