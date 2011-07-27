Батькам нагадали про обов’язкові медогляди школярів

Львів. 27 липня. УНІАН. Головне управління охорони здоров’я Львівської ОДА нагадує батькам про обов’язкові медичні профілактичні огляди школярів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Медичні огляди проводяться відповідно до Постанови КМУ від 08 грудня 2009р. № 1318 та наказу МОЗ України від 16.08.2010р. № 682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Передбачено щорічне проведення медичних профілактичних оглядів у присутності батьків або інших законних представників у лікувально-профілактичному закладі за місцем спостереження дитини впродовж календарного року.

Медичні огляди можуть бути проведені і під час стаціонарного лікування дитини, незалежно від рівня надання медичної допомоги ЛПЗ і місця проживання учня.

Наказом затверджена схема періодичності обов’язкових профілактичних медичних оглядів для школярів різних вікових груп:

6, 11 років – 1 раз у рік (дитячий хірург, офтальмолог, стоматолог, інші спеціалісти за показами, аналіз крові);

7,8,9,10,12, 13 років – 1 раз у рік (лікар-педіатр або сімейний лікар, інші спеціалісти та додаткові методи досліджень за показами);

14,15 років – 1 раз у рік (стоматолог, гінеколог дитячий за показами, дитячий хірург, ендокринолог, психолог за показами, флюорографія, аналіз крові);

16,17 років – 1 раз у рік (стоматолог, гінеколог дитячий за показами, флюорографія).

Щорічно медична сестра має проводити перевірку гостроти зору, слуху, постави та плантографію.

За результатами огляду видається довідка встановленого зразка (Ф.086-1/о) для надання її медичному працівнику загальноосвітніх навчальних закладів.

У сільській місцевості медичні огляди можуть проводитись медичними працівниками обласних, районних та міських ЛПЗ на базі територіальних ЦРЛ, ЦМЛ.