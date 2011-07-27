Батькам нагадали про обов’язкові медогляди школярів
Відповідно до Постанови КМУ
Львів. 27 липня. УНІАН. Головне управління охорони здоров’я Львівської ОДА нагадує батькам про обов’язкові медичні профілактичні огляди школярів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Медичні огляди проводяться відповідно до Постанови КМУ від 08 грудня 2009р. № 1318 та наказу МОЗ України від 16.08.2010р. № 682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
Передбачено щорічне проведення медичних профілактичних оглядів у присутності батьків або інших законних представників у лікувально-профілактичному закладі за місцем спостереження дитини впродовж календарного року.
Медичні огляди можуть бути проведені і під час стаціонарного лікування дитини, незалежно від рівня надання медичної допомоги ЛПЗ і місця проживання учня.
Наказом затверджена схема періодичності обов’язкових профілактичних медичних оглядів для школярів різних вікових груп:
6, 11 років – 1 раз у рік (дитячий хірург, офтальмолог, стоматолог, інші спеціалісти за показами, аналіз крові);
7,8,9,10,12, 13 років – 1 раз у рік (лікар-педіатр або сімейний лікар, інші спеціалісти та додаткові методи досліджень за показами);
14,15 років – 1 раз у рік (стоматолог, гінеколог дитячий за показами, дитячий хірург, ендокринолог, психолог за показами, флюорографія, аналіз крові);
16,17 років – 1 раз у рік (стоматолог, гінеколог дитячий за показами, флюорографія).
Щорічно медична сестра має проводити перевірку гостроти зору, слуху, постави та плантографію.
За результатами огляду видається довідка встановленого зразка (Ф.086-1/о) для надання її медичному працівнику загальноосвітніх навчальних закладів.
У сільській місцевості медичні огляди можуть проводитись медичними працівниками обласних, районних та міських ЛПЗ на базі територіальних ЦРЛ, ЦМЛ.