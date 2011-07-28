У Львові під час зварювальних робіт загорівся підвал
09:00, 28 липня 2011Львів
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Було евакуйовано 20 осіб
Львів. 28 липня. УНІАН. 26 червня до оперативно-диспетчерської служби МНС області надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на вул.Черемшини, 6 у Львові. Вогонь охопив підвал п’ятиповерхового житлового будинку. Під час пожежі з п’ятиповерхівки рятувальники евакуювали 20 осіб.
Як зазначили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, причиною пожежі в приміщенні підвалу стало порушення правил технічної експлуатації електроустановок працівником ЖЕКу під час проведення електрозварювальних робіт.
У результаті пожежі вогонь пошкодив старі речі домашнього вжитку на площі 9 кв.м. Прямих збитків нанесено не було, а побічні збитки склали 58200 грн.
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