У Львові під час зварювальних робіт загорівся підвал

Львів. 28 липня. УНІАН. 26 червня до оперативно-диспетчерської служби МНС області надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на вул.Черемшини, 6 у Львові. Вогонь охопив підвал п’ятиповерхового житлового будинку. Під час пожежі з п’ятиповерхівки рятувальники евакуювали 20 осіб.

Як зазначили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, причиною пожежі в приміщенні підвалу стало порушення правил технічної експлуатації електроустановок працівником ЖЕКу під час проведення електрозварювальних робіт.

У результаті пожежі вогонь пошкодив старі речі домашнього вжитку на площі 9 кв.м. Прямих збитків нанесено не було, а побічні збитки склали 58200 грн.