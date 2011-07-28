На Львівщині вироблено понад 1,1 млрд. грн. с/г продукції

Львів. 28 липня. УНІАН. У першому півріччі цього року в галузі сільського господарства Львівської області зберігається позитивна тенденція щодо росту обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, за січень – червень 2011 року валової сільськогосподарської продукції вироблено понад 1,1 млрд. грн., до відповідного періоду попереднього року індекс виробництва (за порівняльними цінами 2005р.) склав 100,1%, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 102,9%.

У галузі рослинництва усі сільськогосподарські культури розміщені на площі 562,2 тис. га, що на 22,1 тис. га, або на 4,1% більше від попереднього року та на 5,6 тис. га або 1,0% більше до прогнозу на 2011 рік.

Виконання прогнозу посівів зернових культур складає 101,1%, цукрових буряків 121,1%, картоплі 101,5%, овочів 106,5%.

На сьогодні завершено підготовку сільгосптехніки до збирання зернових культур. Всього на збиранні зернових буде працювати 2270 зернозбиральних комбайнів, з них 44% сільськогосподарських підприємств, 56% - господарств населення.