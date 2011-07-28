Мопед, який розшукував Інтерпол, знайшли на Львівщині

Львів. 28 липня. УНІАН. Інспектори ДАІ Львівщини виявили скутер «Vespa Lx50», який шукали через Інтерпол.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 26 липня під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Дрогобицького відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ виявили мопед «Vespa Lx50», яким керував житель міста Борислава.

При перевірці документів, інспектори ДАІ встановили, що даний транспортний засіб знаходиться у базі Інтерполу як викрадений ще від 2008 року.

Матеріали справи були передані для продовження розслідування у Дрогобицький міський відділ міліції.