Мопед, який розшукував Інтерпол, знайшли на Львівщині
09:55, 28 липня 2011Львів
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Був викрадений з 2008 року
Львів. 28 липня. УНІАН. Інспектори ДАІ Львівщини виявили скутер «Vespa Lx50», який шукали через Інтерпол.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 26 липня під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Дрогобицького відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ виявили мопед «Vespa Lx50», яким керував житель міста Борислава.
При перевірці документів, інспектори ДАІ встановили, що даний транспортний засіб знаходиться у базі Інтерполу як викрадений ще від 2008 року.
Матеріали справи були передані для продовження розслідування у Дрогобицький міський відділ міліції.
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