На Львівщині блискавка спричинила дві пожежі

Львів. 28 липня. УНІАН. У Львівській області 25 липня від ударів блискавки сталося дві пожежі. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Зокрема, в селі Баня-Лісовицька Стрийського району від удару блискавки загорівся житловий будинок. Рятувальники міст Стрий та Моршин врятували житловий будинок, господарську будівлю поряд і майно на 250 тис. грн.

Окрім цього, у місті Мостиська на вул. Конотопської битви через грозовий розряд загорілася дерев’яна сауна. Пожежники ліквідували пожежу у сауні та врятували житловий будинок поряд та майно на 200 тис. грн.