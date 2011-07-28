$125 млн інвестовано в сільське господарство Львівщини

Львів. 28 липня. УНІАН. В агропромисловому комплексі Львівської області реалізується 45 інвестиційних проектів, з них 16 – за участі зарубіжних інвесторів.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, з початку року в сільське господарство, мисливство, та пов’язані з ними послуги залучено 124,7 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, до початку року відбувся приріст їх обсягів на 4,4%.

Серед сільськогосподарських підприємств області найбільший обсяг іноземного капіталу зосереджено у ТзОВ «ЛК Юкрейн Груп», ТзОВ «Галичина-Захід», ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед», ТзОВ «Агромарк Юкей».

На 1 липня в області проведено 321 продовольчий ярмарок, на яких реалізовано 1577,2 тонн сільськогосподарської продукції на 13,1 тис. грн.