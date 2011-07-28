До Львова з робочим візитом прибув Колесніков

Львів. 28 липня. УНІАН. Сьогодні з робочим візитом до Львова прибув віце-прем’єр-міністр України - Міністр інфраструктури Борис Колесніков.

У львівському аеропорту Бориса Колеснікова зустріли заступник голови Львівської облдержадміністрації Володимир Губицький, міський голова м. Львова Андрій Садовий, генеральний директор ДП «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро-2012 у м. Львові Володимир Шадрін та інші посадовці.

Під час візиту Колесніков оглянув злітно-посадкову смугу, будівництво та реконструкцію аеродрому Львівського аеропорту та будівництво нового аеровокзалу.

Окрім цього, віце-прем’єр-міністр України – Міністр інфраструктури ознайомився з ходом будівництва стадіону та оглянув президентську ложу.