Новий термінал «Львова» дозволить приймати великогабаритні літаки

Львів. 28 липня. УНІАН. Злітно-посадкова смуга та новий пасажирський термінал Львівського аеропорту відповідатимуть усім світовим стандартам, що дозволить приймати великогабаритні літаки та обслуговувати значну кількість пасажирів. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис Колесніков під час робочої поїздки до Львова.

За словами Колеснікова, старий термінал використовуватиметься як адміністративний центр авіації. «До роботи в аеропорту буде задіяна перш за все молодь – випускники львівських вузів", - додав Борис Колесніков.

Окрім цього, Колесніков ознайомився з ходом будівництва злітно-посадкової смуги, де задіяно понад 300 працівників та 102 одиниці техніки та механізмів. Також він побував на будівництві нового пасажирського аеровокзалу, де було продемонстровано стенд із зображенням плану терміналу, схем руху пасажирів та техніки, транспортні розв'язки.

Нагадаємо, 28 липня у Львові з робочим візитом перебував віце-прем’єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис Колесніков.