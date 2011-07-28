На Львівщини відремонтовано доріг на 146,7 млн. грн.

Львів. 28 липня. УНІАН. Впродовж першого півріччя 2011 року на автодорогах загального користування області виконано ремонтних робіт в загальному обсязі на 146,7 млн. грн., з них 110,0 млн. грн. – на дорогах державного значення 36,7 млн. грн. – на дорогах місцевого значення. Про це повідомили в управлінні розвитку інфраструктури Львівської ОДА.

Пасажирськими перевізниками за січень-червень 2011 року перевезено 156,84 млн. пасажирів, що на 3,1% менше обсягу січня-червня 2010р. Пасажирооборот збільшився на 1,2% і становив 3,24 млрд. пас. км.

За перше півріччя 2011 року автотранспортними підприємствами області перевезено 5,76 млн. тонн вантажів, що на 2,8% більше, ніж у січні-червні 2010р. Вантажооборот зменшився на 3,6 % і становив 4,44 млрд. ткм.

Залізничний транспорт у січні-червні 2011р. відправив 130,7 млн. пасажирів, що на 3,8% менше обсягу січня-червня 2010 р.

Обсяги відправлення вантажів у січні-червні 2011 р. зменшились порівняно з січнем-червнем 2010 р. на 12,5% і склали 1,7 млн. тонн.