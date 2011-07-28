Колесніков сказав, коли відкриють стадіон у Львові

Львів. 28 липня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури України Борис Колесніков ознайомився з будівництвом стадіону по вул. Стрийській-Кільцевій дорозі у м. Львові. Він оглянув загальний хід будівництва, темпи виконання робіт в президентській ложі, а також взяв участь в акції «Монтаж першого крісла для вболівальника на стадіоні».

Після того, як крісло зусиллями Бориса Колеснікова та працівників стадіону було встановлено, його на міцність випробував вболівальник – 8-річний львів’янин.

Також віце-прем’єр-міністр оглянув прилеглу до стадіону територію та ознайомився з ходом будівництва інженерних споруд та прокладання мереж.

"Відкриття стадіону заплановане на 28 жовтня, а 15 листопада ми плануємо тут провести товариський матч між національними збірними України та Австрії. Стадіон буде управлятись державним концерном, а постійний штат працівників арени складатиме 250-300 чоловік", - сказав Б. Колесніков.