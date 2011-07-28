Колесніков провів нараду з будівництва стадіону у Львові

Львів. 28 липня. УНІАН. 28 липня віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури України Борис Колесніков, перебуваючи з робочою поїздкою у Львові, провів підсумкову нараду в приміщенні будівництва стадіону.

У нараді взяли участь заступник голови Львівської ОДА Володимир Губицький, міський голова Львова Андрій Садовий, директор турніру ЄВРО-2012 в Україні Маркіян Лубківський, гендиректор Державного підприємства «Західінфрапроект» Володимир Шадрін та інші.

Володимир Шадрін продемонстрував усім присутнім на екрані прогрес будівництва стадіону, повідомивши, що загальне виконання робіт становить 73%. Також він зазначив, що практично завершені бетонні роботи. "Профінансовано близько 80% від загальної суми, цього року – понад 1 млрд гривень. В першій декаді серпня розпочнеться монтаж системи опалення футбольного поля, після чого ми приступимо до облаштування дренажної системи та газону. Всі роботи проводяться згідно з графіком", - зазначив В. Шадрін.

Також були розглянуті питання облаштування прилеглої до стадіону території, під’їзних та пішохідних шляхів, озеленення.

"Ми зберемо нараду і вирішимо всі проблемні питання, що стосуються облаштування підходів до стадіону", - наголосив Б. Колесніков.