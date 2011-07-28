Біля Львова зіткнулося дві вантажівки: є жертви. Фото

Львів. 28 липня. УНІАН. На об’їзній дорозі міста Львова (біля кафе «Панська гора») відбулося зіткнення двох вантажних автомобілів – «ТАТА» (особу водія встановлюють; автомобіль перевозив хлібобулочні вироби) та «Volvo» під керуванням 48-річного жителя міста Новояворівськ Яворівського району (автомобіль перевозив пісок).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Унаслідок зіткнення транспортні засоби отримали технічні пошкодження, а водій автомобіля «ТАТА» – загинув на місці аварії. Іншого водія із тілесними ушкодженнями каретою швидкої медичної допомоги було доставлено до лікарні міста Львова.

Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група, яка повинна встановити обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. За попередніми даними, водій вантажівки «ТАТА», здійснюючи маневр обгону попутного транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з вантажівкою «Volvo».

Варто також наголосити, що зараз через цю ДТП при виїзді з вулиці Стрийської на село Сокільники Пустомитівського району утворилися автомобільні затори. Відтак, закликаємо водіїв транспортних засобів при можливості оминати цю ділянку об’їзної дороги – через місто Львів.