Голова держпідприємства попався на зловживаннях

Львів. 28 липня. УНІАН. У Львівській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили голову комітету державного підприємства. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Встановлено, що затриманий на підставі підроблених документів, без проведення тендерних торгів, придбав за завищеною вартістю обладнання для обробки деревини і завдав збитки державі на загальну суму 128,2 тис. грн.