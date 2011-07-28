На Львівщині функціонують 13 будинків-інтернатів

Львів. 28 липня. УНІАН. У Львівській області функціонують 13 будинків-інтернатів, з яких 3 геріатричних пансіонати, 8 - психоневрологічних інтернати, 2 - дитячі інтернати та ПТУ- інтернат професійної реабілітації учнів-інвалідів м. Самбора. Про це повідомив начальник головного управління праці та соціального населення Львівської ОДА Василь Мартиняк.

У будинках-інтернатах проживає 1731 особи – це люди похилого віку, люди з обмеженими фізичними можливостями, які потребують цілодобової медичної та соціально-побутової підтримки.

У таких будинках створюються усі необхідні умови для проживання, лікування, оздоровлення, творчого розвитку та відпочинку мешканців.

При будинках-інтернатах функціонують підсобні сільські господарства, в користуванні яких 461, 2 га сільськогосподарських угідь. Ними забезпечено потребу на харчування підопічних в основних продуктах харчування: м’ясом - на 50%, молоком на 80%.

Для покращення роботи з мешканцями на базі Буківського та Роздільського дитячих будинків-інтернатів а також Грушківського, Созанського і Судововишнянського психоневрологічних інтернатів було опрацьовано та втілено в життя низку інноваційних соціальних проектів.

Завдяки цим проектам у всіх будинках нашої області покращилися стандарти надання соціальних послуг, а саме: налагоджена консультативна допомога мешканцям у випадках виникнення конфліктних ситуацій, запроваджений критерій адресності, тобто оцінка ситуації клієнта з різних аспектів, його фізичне, психічне та емоційне здоров’я, його уподобання, якості та вмілості, створені кімнати – реабілітаційні центри, де мешканці будинків проводять дозвілля: вивчають комп’ютери, переглядають та обговорюють фільми, займаються арттерапією, читають літературу тощо.

Станом на сьогодні на Львівщині відсутня черга на поселення в будинки-інтернати.