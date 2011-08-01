Із Львівщини вивезли 703 тонни меланжу

Львів. 1 серпня. УНІАН. 29 липня у Львівській області зі складу ракетного палива в місті Радехів, відправили в Росію 13 цистерн з окислювачем ракетного палива типу меланж. Всього вивезли 703 тонни. Про це УНІАН повідомив начальник прес-центру ЗахОК, майор Олег Годованський.

Додамо, що 30 червня цього року вже відбулася поставка меланжу до Російської Федерації під час якої було відправлено на утилізацію 651,801 тонна меланжу.

«Вилучення матеріально-технічних засобів, а в першу чергу меланжу, є одним із основних елементів проведення організаційних заходів з розформування складів ракетного палива, що розташовані у Західному оперативному командуванні. На момент початку відвантаження та вивезення окислювача за межі України на території області було понад 3 тис. тонн», – розповів командувач Західного оперативного командування генерал-майор Юрій Думанський.

Роботи з вивезення та утилізації «меланжу» проводяться відповідно до контракту, підписаного між Міністерством оборони України, генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Закритого акціонерного товариства Науково-виробнича фірма «ТЕХНОАЗОТ» (РФ).

«З часу останньої відправки цього матеріалу з України в російському законодавстві, що регламентує транспортування з-за кордону подібних рідин відбулися зміни та доповнення, в результаті яких призупинився процес вивезення – повідомив заступник командувача Західного оперативного командування з логістики – начальник логістики генерал-майор Сергій Ніколаєв, – проте, перерва тривала недовго, порозуміння знайдено і вже 26 липня ми знову почали закачувати цю отруйну речовину у цистерни. Всього відвантажено 703 тонни меланжу».

Меланж (окислювач), який вивозиться з території Західного оперативного командування відносяться до розряду сильнодіючих отруйних рідин. Склад: суміш концентрованої азотної кислоти (до 73%), окису азоту (до 24%), води (до 2%) та різних добавок – інгібіторів корозії (до 1%). Це агресивна, рухома та летюча рідина, за своїм кольоровим спектром коливається від світло-оранжевого до темно-вишневого.