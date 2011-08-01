На дорозі Київ-Чоп – потрійне ДТП: двоє осіб загинуло

Львів. 1 серпня. УНІАН. У Львівській області при зіткнення трьох автомобілів загинуло двоє осіб. Аварія сталася 30 липня близько 00.10 на автодорозі сполученням Київ-Чоп в Пустомитівському районі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Зіткнення відбулося за участі автомобілів «Хюндай Елантра», яким керував 47-річний житель села Сокільники, «Фольксваген Кадді», яким керував 43-річний житель села Жорниська Яворівського району, та «Вольво» з напівпричепом під керуванням 53-річного жителя міста Тернополя.

Унаслідок ДТП водій автомобіля «Хюндай Елантра» та пасажир цього автомобіля, 41-річний львів’янин, від отриманих травм загинули на місці аварії.

Обставини цієї ДТП з’ясовуються.