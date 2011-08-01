На Львівщині затримано продавця «жучків»

Львів. 1 серпня. УНІАН. У Львівській області співробітники СБУ під час спецоперації затримали «на гарячому» мешканця Львова, який реалізовував спеціальні прилади для негласного запису звукової інформації та відео зйомки, замасковані під сонцезахисні окуляри.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління СБУ у Львівській області.

30 одиниць «жучків» правопорушник намагався реалізувати зі складу однієї з комерційних структур. Після його затримання, у приміщенні фірми, де мала відбутись оборудка, правоохоронці виявили ще 5 таких приладів заборонених для вільного обігу в Україні.

Управлінням СБУ у Львівській області стосовно співробітника комерційної структури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Цього року за аналогічні правопорушення Управлінням СБУ у Львівській області порушено 11 кримінальних справ, як речові докази вилучено понад 100 одиниць спеціальних технічних засобів.