Випускники вишів поповнили лави Львівської митниці

Львів. 1 серпня. УНІАН. 109 молодих спеціалістів з усіх куточків України, в основному випускників Академії митної служби поповнять колектив Львівської митниці. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

1 серпня лави українських митників поповнили випускники Академії митної служби України. Згідно з рішенням комісії, яка у Дніпропетровську здійснювала розподіл випускників, та наказом голови Держмитслужби Ігоря Калєтніка більшість із них призначено на Львівську митницю.

Окрім випускників Академії митної служби, тут також працюватимуть випускники Київського національного торговельно-економічного та Тернопільського національного університетів.

«З прибуттям випускників працівники Львівської митниці максимум своєї уваги скерували саме їм, аби не відчували жодних труднощів чи дискомфорту. Допомагали у всьому – від прийому документів до вирішення господарських питань», - зазначається у повідомленні.

Аби бути впевненим, що з перших днів молоді спеціалісти повноцінно запрацюють, напередодні, на базі одного із закладів освіти Львівщини, для них було організовано консультативно-методологічний семінар. Під час семінару викладачі – найбільш досвідчені працівники митниці – провели практичні заняття за всіма напрямами діяльності, а також вишкіл із стройової підготовки. На практичних заняттях митники-новобранці мали змогу самостійно заповнити митні декларації, скласти протоколи про порушення митних правил, написати службову записку, визначити митну вартість товару тощо. Під час перебування в пункті пропуску «Краковець – Корчова» наочно ознайомились із роботою інспекторського складу та кінологічних команд, процедурою митного контролю та оформлення транспортних засобів, товарів та осіб, що перетинають кордон України, із принципом роботи «єдиного офісу» та застосуванням технічних засобів митного контролю, зокрема рентгенівської системи «Рапіскан».

Визначальною ж у визначенні майбутнього місця праці стала для випускників співбесіда з начальником митниці Миколою Харкавим, під час якої кожен міг особисто показати свій рівень знань та висловити побажання.

Після закінчення семінару зачитали наказ Львівської митниці про їх призначення.

Начальник митниці вручив молодим спеціалістам свідоцтва (про успішне завершення семінару) та представницькі картки.