Стадіон «Скіф» готовий на 50%

Львів. 1 серпня. УНІАН. Реконструкція тренувальної бази «Скіф» у Львові завершена на 50%. На футбольному полі будівельники повністю виконали демонтажні роботи, в адмінкорпусі закінчили роботи з цегляної кладки стін та перегородок, встановили вікна, перекрили дах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

«У серпні матимемо достатньо роботи як на футбольному полі, так і з благоустрою території», - зазначив керівник проекту з реконструкції стадіону «Скіф» Ігор Заяць.

За його словами, робітники вже засипали нижній і верхній шар щебеню, розпочали роботи з освітлення території, а цього місяця простелять геотекстиль і відсипатимуть рослинний ґрунт.

Також у серпні будівельники влаштовуватимуть зовнішнє огородження території і розпочнуть роботи з вентильованого фасаду корпусу загального призначення.

«А у вересні фахівці облаштують нові легкоатлетичні доріжки та планують встановити табло», - підсумував Ігор Заяць.

Нагадаємо, 23 лютого 2009 року стадіон “Скіф” було внесено до переліку об’єктів, які готують до проведення Євро-2012. Його використовуватимуть як тренувальну базу.