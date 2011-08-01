Вступна кампанія на Львівщині проходить без порушень

Львів. 1 серпня. УНІАН. У Львівській області вступна кампанія до вищих навчальних закладів регіону проходить без порушень. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Згідно із правилами прийому до вищих навчальних закладів у 2011 році, 31 липня 2011 року завершився прийом заяв та документів абітурієнтів до вищих навчальних закладів Львівської області.

За результатами моніторингу вступної кампанії на Львівщині членом оперативного штабу Міносвіти “Вступна кампанія 2011 року”, радником голови Львівської ОДА Анатолієм Ігнатовичем, на етапі подачі заяв та документів до вищих навчальних закладів області порушень не зафіксовано.

Водночас, до Анатолія Ігнатовича електронною поштою та телефоном у період з 13 липня до 1 серпня 2011 року надійшло близько 100 звернень, які стосувалися роз’яснень щодо термінів прийому заяв та документів до вищих навчальних закладів, адрес приймальних комісій, умов проведення творчих конкурсів, нарахування додаткових балів переможцям призерам всеукраїнських олімпіад, порядку подання апеляцій, конкурсної ситуації у вищих навчальних закладах області тощо.

Звертаємо увагу, що 1 серпня 2011 року у вищих навчальних закладах Львівської області оприлюднено списки рекомендованих до зарахування осіб. Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням повинно бути здійснене не пізніше 10 серпня, а за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 25 серпня 2011 року.