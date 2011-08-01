На Львівщині планують зібрати 795 тис. тонн зернових

Львів. 1 серпня. УНІАН. З урожаю 2011 року планується зібрати 794,9 тис. тонн зернових, що на 27,6% більше, аніж минулого року. Про це повідомив начальник відділу організації виробництва, маркетингу продукції рослинництва головного управління агропромислового розвитку Львівської ОДА Іван Журик.

На 31 липня скошено та обмолочено 40,2% ранніх зернових і зернобобових культур. Намолочено 296,3 тис. тонн, при урожайності 34,2 ц/га.

Високі показники урожайності ранніх зернових і зернобобових – у Буському (44,7 ц/га), Золочівському (44,2 ц/га) і Мостиському районах (38,4 ц/га).

Найвища врожайність серед ранніх зернових і зернобобових.