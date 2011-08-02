Чоловік викинувся з дев’ятого поверху через нещасливе кохання

Львів. 2 серпня. УНІАН. У Львові невідомий чоловік викинувся зі сходової площадки дев’ятого поверху житлового будинку на вулиці Трильовського. Під час надання медичної допомоги чоловік помер.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 30 липня в один із травмопунктів міста швидкою допомогою з травмами було доставлено невідомого чоловіка, який випав зі сходової клітки площадки дев’ятого поверху будинку.

Як було встановлено слідчо-оперативною групою, яка прибула на місце події, чоловік в даному будинку не проживав, його вік приблизно 35 – 40 років. Під огляду сходової площадки було виявлено напівпорожню пляшку горілки, пачку цигарок, недопалки, а також на стіні сходової площадки було виявлено напис «Я тебе люблю».

Обставини самогубства розслідуються.