У прокуратурі створено групу з протидії цензурі

Львів. 4 серпня. УНІАН. Прокурор Львівської області Віталій Ковбасюк відповідним розпорядженням від 27 липня створив робочу групу з питань додержання законодавства про свободу слова та протидію цензурі. Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.

Робоча група створена з метою забезпечення неухильного додержання конституційного права на свободу слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, належної та своєчасної перевірки заяв та повідомлень про випадки цензури у ЗМІ, тиску на свободу слова на території області та перешкоджання законній діяльності журналістів.

Групу, до складу якої увійшли керівники структурних підрозділів та найбільш досвідчені працівники апарату прокуратури області, очолив заступник прокурора Львівської області.

В обов’язки членів групи входить здійснювати моніторинг стану додержання законодавства у сфері забезпечення свободи слова та інформаційної діяльності на території Львівської області. За кожним зверненням та повідомленням щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, вчинення стосовно них протиправних дій, проявів цензури, тиску на засоби масової інформації, обмеження свободи слова оперативно організовувати проведення перевірок відповідно до компетенції.

Стан роботи на вказаному напрямку перебуває на особливому контролі прокурора Львівської області В.Ковбасюка.