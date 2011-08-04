У Львові – потрійне ДТП

Львів. 4 серпня. УНІАН. 3 серпня з травмпункту №3 надійшло повідомлення про звернення до них за медичною допомогою після ДТП 34-річного львів’янина, якому діагностували забій та розтяг м’язово-зв’язкового апарату шиї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у львівській області, чоловік повідомив, що тілесні ушкодження отримав 2 серпня о 15.00 у Львові на вул. Пасічній, 38. Там, 31-річний водій вантажного автомобіля КамАЗ, допустив зіткнення з автомобілями ВАЗ-21093, яким керував 34-річний житель Львова, та ВАЗ-21013 під керуванням 56-річного жителя Старосамбірського району.



Унаслідок зіткнення водій ВАЗу отримав тілесні ушкодження.