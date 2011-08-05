Львівські легкоатлетки – чемпіони України

Львів. 5 серпня. УНІАН. Заключний день чемпіонату України з легкої атлетики, який проходив у Донецьку з 2 до 5 серпня, приніс для збірної команди Львівської області перемогу у жіночій естафеті 4х100 метрів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Чемпіонками України стали Савка Ірина, Васьків Ірина, Корнєва Ірина та Александрович Олена-Ольга. Львівські спортсменки впевнено перемогли збірні команди Запорізької та Сумської областей, показавши результат 46,36 секунд.