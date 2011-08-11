100-річний ювілей відзначила мешканка Львівщини

Вручили цінні подарунки

Львів. 11 серпня. УНІАН. 11 серпня в.о. начальника головного управління праці та соціального захисту населення Львівської ОДА Оксана Соболь від імені Президента України Віктора Януковича та голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка привітала із 100-річним ювілеєм жительку села Реклинець Сокальського району Заєць Катерину Іванівну. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. Оксана Соболь побажала ювілярці міцного здоров’я та вручила цінні подарунки.

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