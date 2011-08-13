Цимбалюк оглянув реконструкцію доріг міст-курортів Львівщини

Львів. 13 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 12 серпня у рамках робочої поїздки у Дрогобицький район ознайомився із ходом реконструкції доріг у містах Трускавці, Бориславі та Східниці.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, Цимбалюк доручив подбати про належне облаштування тротуарів та прилеглої до доріг території, зокрема встановити відповідні транспортні знаки, зупинки, подбати про забезпечення належного освітлення вулиць тощо.

Частина робіт із реконструкції доріг до міста Трускавця буде завершена уже наступного тижня, коли буде відкрита дорога-в’їзд у місто-курорт Трускавець.

Михайло Цимбалюк наголосив, що ремонтні роботи на цих автошляхах виконує декілька українських підрядних організацій, що створює між ними конкуренцію, яка сприяє якіснішому виконанні робіт.

Голова облдержадміністрації закликав керівництво місцевої влади оперативніше виготовляти необхідну проектно-кошторисну документацію, яка стане підставою для отримання коштів із Державного бюджету України.

Крім того, Михайло Цимбалюк доручив Бориславському міському голові Володимиру Фірману залучати до ремонту комунальних доріг місцевих підприємців, вчасно виготовляти проектно-кошторисну документацію на ремонт доріг та перевалу, упорядкувати територію місцевої школи, а також активніше займатись промоцією свого міста.

«Кожен турист, який їде у Східницю, повинен знати, що проїжджає той самий легендарний Борислав», - сказав голова облдержадміністрації і доручив облаштувати придорожню інфраструктуру: встановити лавочки, облаштувати місця та умови для перепочинку у дорозі, а також облаштувати промоційні матеріали про історичні місця Борислава.