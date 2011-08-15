На Львівщині під час ДТП загорілося авто: є жертви

Львів. 15 серпня. УНІАН. У Львівській області під час ДТП загорівся легковик: жінка-водій загинула, її чоловік – у лікарні. Інцидент стався 12 серпня на автодорозі сполученням Львів-Ковель біля села Бурятин Сокальського району. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі управління ДАІ у Львівській області.

Як встановили співробітники ДАІ, відбулося зіткнення автомобіля «Субару Форестер», яким керував 36-річний житель міста Червонограда, та автомобіля ВАЗ-2101 під керуванням 34-річної мешканки Червонограда.



Після зіткнення ВАЗ загорівся. Унаслідок цієї аварії водій автомобіля «Субару Форестер» був доставлений у приймальне відділення Червоноградської міської лікарні.



Жінка-водій автомобіля ВАЗу загинула на місці події, а пасажир цього автомобіля, її чоловік, 36-річний житель міста Червонограда, був доставлений у Червоноградську міську лікарню з тілесними ушкодженнями у вигляді опіків всього тіла 2-3 ступенів.



За фактом ДТП ведеться слідство.