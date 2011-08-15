Львівські ДАІшники стали другими в чемпіонаті ДАІ України з футболу

Львів. 15 серпня. УНІАН. Команда з Хмельницької області у Львові здобула перше місце у грі у футбол серед команд Державтоінспекції України. Почесні друге та третє місця посіли команди з Львівської та Сумської областей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Золоті, срібні та бронзові призери змагань отримали цінні подарунки від управління Державтоінспекції Львівської області. Також від головного спонсора Чемпіонату Державтоінспекції МВС України з футболу у місті Львові – Олега Наставського, голови однойменного Благодійного фонду, учасники усіх команд також отримали цінні призи.



За результатами змагань начальник Центру безпеки дорожнього руху, підпорядкованого управлінню Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України генерал-майор міліції України Сергій Будник зазначив, що рівень фізичної підготовки співробітників ДАІ щороку зростає.

«Можу відзначити, що у попередні роки можна було відзначити близько чотирьох команд, а за результатами цієї гри – практично всі команди-учасники показали достойну гру. До прикладу, мені сподобалася команда із Запорізької області, але, на жаль, їй не щастило у грі. Вона змогла виграти тільки одну гру – у команди з міста Києва. І це при тому, що команді з Києва програли ми, команда Управління ДАІ МВС України. Тобто не можна було навіть спрогнозувати, хто міг здобути перемогу у цій грі. Була певна інтрига та непередбачуваність», – сказав Сергій Будник. Разом з тим, генерал-майор міліції відзначив якісну гру команди з Львівської області. Сильними також він назвав команди ДАІ з Харкова та Вінниці, які цьогоріч до фінальної частини змагань не потрапили.



Начальник управління ДАІ у Львівській області полковник міліції Василь Струс додав, що від переглянутих матчів враження лише позитивні. Друге призове місце для нашої команди, наголосив Василь Струс, є свідченням високої фізичної підготовки співробітників Державтоінспекції Львівської області.



«Ми старалися, щоб працівники Державтоінспекції України на Львівщині відчували себе якомога комфортніше. Намагалися створити їм всі умови як для проживання, так і для відпочинку. І, очевидно, це вдалося зробити, бо враження у хлопців – лише позитивні. Особливо співробітники ДАІ із Криму та Запоріжжя відзначили, наскільки у Львові ввічливі та толерантні люди. За їх словами, вони ходили по центру міста, спілкувалися на мові, якою щодень розмовляють, і абсолютно на це ніхто не звертав уваги», – сказав полковник міліції Василь Струс.