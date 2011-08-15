Львівщина урочисто відзначить День Незалежності

Львів. 15 серпня. УНІАН. Важливим питанням обговорення селекторної наради, яка відбулася 15 серпня під керівництвом голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, було питання про виконання завдань з підготовки до святкування 20-ої річниці Незалежності України. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Начальник головного управління з питань внутрішньої політики, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації Роман Кураш доповів про хід підготовки до свята та про основні заходи, які відбуватимуться на Львівщині.

Отож, в рамках відзначення Дня незалежності України відбудеться низка культурно-мистецьких заходів. Зокрема: святковий концерт за участі популярних виконавців під супровід симфонічного оркестру на площі Ринок, святковий концерт до Дня Незалежності кращих фольклорних колективів Львівщини в та інші заходи у музеї народної архітектури та побуту, концерт кращих хорових колективів області біля пам’ятника Тарасові Шевченкові у м. Львові, міжнародний фестиваль незалежного кіна «Кінолев».

Також заплановано провести Свято хліба, міжнародний фестиваль фольклору «Етновир», вечір популярної української та зарубіжної класики за участю симфонічного оркестру, солістів Львівської обласної філармонії та зірок музичного мистецтва у проекті «Гала-Україна ХХ» на площі біля Палацу Потоцьких 23 серпня 2011 року та у селі Пліснеськ Бродівського району біля Підгорецького замку 20 серпня 2011 року.

Буде проведено також літературно-мистецьке свято у с. Нагуєвичі Дрогобицького району та урочиста академія у приміщенні Львівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Ю. Дрогобича, присвячені 20-річчю незалежності та 155-річчю від дня народження Івана Франка – 28 серпня 2011 року, фестиваль за участю художніх колективів національних товариств Львівщини – 23 серпня 2011 року, виставка «Сусіди» – виставка творів видатних художників з 9 областей західної України у приміщенні Львівського палацу мистецтв – з 19 серпня, презентація дитячого мистецького проекту «Україна в якій я хочу жити» у приміщенні Львівського палацу мистецтв – 23 серпня, виставка документальних матеріалів «До 20-річчя відновлення незалежності України» у виставковому центрі Державного архіву Львівської області – з 15 серпня.

Також головним управлінням з питань внутрішньої політики Львівської облдержадміністрації підготовлено проект сценарію урочистостей з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України: урочистої ходи ровесниками незалежності України та військовими підрозділами у центральній частині м.Львова та урочистої церемонії підняття Державного Прапора України біля будівель обласної державної адміністрації та обласної ради 23 серпня.

Передбачена і участь офіційної делегації від Львівської області в урочистих заходах в м. Києві, проведення 23-24 серпня 2011 року молебнів за Україну в храмах області, урочисте покладання квітів до пам’ятників Т.Шевченку, М.Грушевському, В.Чорноволу, іншим діячам українського державотворення, борцям за Незалежність України.

З нагоди відзначення 20-ї річниці Незалежності України готується також низка спортивних та культурно-мистецьких заходів, а з 1 червня у області уже відбулась низка спортивно-масових заходів, приурочених відзначенню 20-ї річниці Незалежності України, організацію та проведення яких профінансовано на загальну суму 55,4 тисяч гривень.

Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк за підсумками даного питання, дав доручення головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення, керівникам структурних підрозділів Львівської облдержадміністрації забезпечити святкове оформлення населених пунктів, місць проведення урочистостей із встановленням максимально можливої кількості державних прапорів України на будівлях та територіях адміністративних установ, організацій, підприємств, на балконах та у вікнах осель у святкові дні.