На утримання львівського стадіону треба буде до $3 млн. в рік

13:28, 18 серпня 2011
Львів
0 0

У Львівській ОДА вирішуватимуть, як ефективно використовувати арену після проведення футбольного чемпіонату

Львів. 18 серпня. УНІАН. На обслуговування стадіону у Львові треба буде витрачати в рік на 2,5-3 млн. дол. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час зустрічі із ЗМІ в Києві 17 серпня.

«Стадіон буде здано вчасно. Ми плануємо в жовтні урочисто відкрити нашу спортивну арену, яка є однією з найсучасніших у Європі, на 34 тис. глядачів. Це унікальний австрійський проект, десять років він відповідатиме усім міжнародним критеріям», - сказав голова Львівської ОДА.

«У нас зараз інша проблема. Ми думаємо, як ми будемо ефективно використовувати арену після проведення футбольного чемпіонату. Оскільки, за підрахунками фахівців, у рік треба буде 2,5-3 млн. дол. для того щоб її обслуговувати», – додав Михайло Цимбалюк.

За словами Михайла Цимбалюка, така спортивна арена має на себе заробляти.

Нагадаємо, урочисте відкриття стадіону у Львові має відбудеться 28 жовтня за участі Президента України Віктора Януковича. Перший матч на цьому стадіоні буде проведено вже 15 листопада між збірними України та Австрії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter