На утримання львівського стадіону треба буде до $3 млн. в рік

Львів. 18 серпня. УНІАН. На обслуговування стадіону у Львові треба буде витрачати в рік на 2,5-3 млн. дол. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час зустрічі із ЗМІ в Києві 17 серпня.

«Стадіон буде здано вчасно. Ми плануємо в жовтні урочисто відкрити нашу спортивну арену, яка є однією з найсучасніших у Європі, на 34 тис. глядачів. Це унікальний австрійський проект, десять років він відповідатиме усім міжнародним критеріям», - сказав голова Львівської ОДА.

«У нас зараз інша проблема. Ми думаємо, як ми будемо ефективно використовувати арену після проведення футбольного чемпіонату. Оскільки, за підрахунками фахівців, у рік треба буде 2,5-3 млн. дол. для того щоб її обслуговувати», – додав Михайло Цимбалюк.

За словами Михайла Цимбалюка, така спортивна арена має на себе заробляти.

Нагадаємо, урочисте відкриття стадіону у Львові має відбудеться 28 жовтня за участі Президента України Віктора Януковича. Перший матч на цьому стадіоні буде проведено вже 15 листопада між збірними України та Австрії.