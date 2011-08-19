У Львові провізор аптеки продавала ліки наркозалежним

Львів. 19 серпня. УНІАН. В одній із львівських аптек затримали провізора, яка торгувала ліками, що містять наркотичні речовини.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Правоохоронці зазначають, що під час перевірки було встановлено, що наркозалежні вживали ліки, що містять кодеїн, одразу ж у приміщенні цієї аптеки, запиваючи їх водою, яку давала провізор.

Сам препарат не є шкідливим, - пояснюють фахівці. Та одразу ж додають – лише тоді, якщо його приймати в невеликих дозах та за призначення лікаря.

Загалом, під час перевірки було виявлено та вилучено майже 6 тис. таблеток комбінованого лікарського препарату кодтерпін.

Проти провізора порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 320 КК України (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

Правоохоронці відзначають, що за це передбачений штраф, обмеження волі до чотирьох років, або ж позбавлення волі до трьох років.