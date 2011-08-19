У Львові іноземці платитимуть за медичні послуги

Львів. 19 серпня. УНІАН. У Львові відбувся семінар щодо надання медичної допомоги іноземцям (при наявності або відсутності медичної страховки), які тимчасово перебувають на території України.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, семінар відбувався в рамках підготовки до Євро-2012 та за підсумками наради з питань підготовки медичної інфраструктури для забезпечення заходів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Голдун розповів про порядок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України. Ознайомив з чинними наказами Міністерства охорони здоров’я України, які регламентують надання медичної допомоги іноземним громадянам та варіанти розрахунків за надану медичну допомогу.

Заступник начальника головного управління-начальник управління організаційного, фінансового та юридичного забезпечення головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА Ганна Говор наголосила на необхідності розробки схем оплати медичних послуг іноземцями згідно чинного законодавства. Окрім цього, Г.Говор зазначила, що на рівні МОЗ України надзвичайно важливим є вирішення питань встановлення банківських терміналів у провідних лікувальних закладах.

Представники страхових компаній, які брали участь семінарі, ознайомили присутніх зі спектром своїх послуг.