На Львівщині за наркотики ув’язнено двох іноземців

Львів. 19 серпня. УНІАН. Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю у Львівській області викрили та ліквідували міжнародний канал контрабанди наркотичних речовин до України з сусідньої держави.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, двоє іноземців перенесли через пішохідний перехід митного поста «Шегині» Львівської митниці 1 кг кокаїну і збули 370 грамів цього наркотичного засобу за попередньою домовленістю.

У січні цього року правоохоронці направили до суду кримінальну справу порушену за ст.28 (вчинення злочину групою осіб, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу України.

Мостиський районний суд виніс вирок, за яким зловмисників засудили до 8 та 8,5 років позбавлення волі.