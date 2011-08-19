У «Краковці» вилучено контрабанду електроприладів

Львів. 19 серпня. УНІАН. Львівські митники у пункті пропуску «Краковець» вилучили в українця контрабандну електроприладів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Для перетину кордону українець обрав «зелений коридор», однак під час візуального огляду автомобіля працівники митниці запідозрили можливість переміщення товарів, які підлягають митному оформленню.

У салоні та багажному відділенні автомобіля під час огляду виявлено 17 170 шт. електрореле різних моделей та маркувань, а також 100 розеток до них. Товар у такій кількості перевищує неоподатковувану норму і підлягає митному оформленню. Отже, громадянин порушив встановлений відповідно до Митного кодексу України порядок проходження митного контролю на обраній смузі руху.

За цим фактом, за ознаками статей 339 та 340 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Товар загальною вартістю понад 245,5 тис. грн вилучено до рішення суду.