На Львівщині пройде Всеукраїнський день поля

Львів. 19 серпня. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації 19 серпня у рамках робочої поїздки у Буський район оглянув та ознайомився із діяльністю ТзОВ «Лендком ЮА».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, зокрема, голова Львівської облдержадміністрації оглянув дослідну площадку площею 7 га, на якій вирощують випробувальні сорти соняшника, кукурудзи та інших сільськогосподарських культур.

Директор підприємства Віталій Шумішин поінформував Михайла Цимбалюка про те, що підприємство загалом має у своєму користуванні 33 га земель у Львівській області і 2 тис га у Буському районі та повідомив, що сівозміна на підприємстві уже розроблена до 2014 року. На Львівщині підприємство вирощує зернові культури – ранню та зимову сорти пшениці, а також кукурудзу, соняшник, ріпак тощо.

У Буському районі на 29 вересня заплановано проведення Всеукраїнського дня поля, на який запрошено багато високих гостей із всієї України. У планах компанії також будівництво насіннєвого заводу у області, - інформує прес-служба ОДА.

