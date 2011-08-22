Церкву в Дрогобичі можуть включити до ЮНЕСКО

Львів. 22 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час робочої поїздки у Дрогобицький район оглянув церкву Св. Юра в Дрогобичі кінця 15 - початку 16 ст., перевезену в 1656 році з с. Надієвого. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Спільно із присутніми на місці депутатами Львівської облради за ініціативи Михайла Цимбалюка домовлено про відкоригування обласного бюджету із метою виділення додаткових коштів для проведення першочергових протиаварійних робіт (заміни ґонтового покриття храму та дзвіниці).

Михайло Цимбалюк наголосив, що дане рішення повинно бути прийнятим якомога швидше, адже у жовтні у місто Дрогобич прибуде спеціальна комісія ЮНЕСКО із метою включення церкви до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Відтак, голова Львівської ОДА звернувся до депутатів Львівської облради із ініціативою та проханням прийняте дане рішення під час урочистого засідання сесії облради, яка відбудеться із нагоди 20-ї річниці Незалежності України, адже дане рішення повинно бути прийняти якомога скоріше.

Також Михайло Цимбалюк доручив після виділення коштів вчасно і якісно провести усі необхідні першочергові протиаварійні роботи.