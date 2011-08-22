Цимбалюк провів зустріч із головою Стрийської РДА

Львів. 22 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 20 серпня провів робочу зустріч із головою Стрийської РДА Володимиром Бурієм. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час зустрічі обговорювались актуальні питання району, які потребують негайного вирішення та допомоги від голови облдержадміністрації.

Голова Стрийської РДА доповів Михайлові Цимбалюку про хід збирання урожаю, зокрема зимових культур, про підготовку до святкування 20-ї річниці Незалежності України та про підготовку навчальних закладів до нового навчального року.

Зокрема голова облдержадміністрації розкритикував темпи облаштування внутрішніх туалетів у приміщеннях шкіл і наголосив, що дане питання повинно бути вирішеним якомога швидше.